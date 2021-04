1









L'ex portiere della Juventus Stefano Tacconi è intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica "Marte Sport Live" per presentare il match di mercoledì contro il Napoli: "Questa partita mi ricorda il 5 a 1 preso al San Paolo con Maifredi. Spero non sia così ma prevedo una catastrofe. Il campionato è talmente strano che con il pubblico sarebbe stato diverso. I giocatori senza pubblico sono tranquilli, non hanno paura di prendersi i vaffanculo, le partite cambiano. Pirlo non doveva accettare la panchina, rischio grosso e ora ne paga le conseguenze".