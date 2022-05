Le parole di Andrea Tacconi, figlio di Stefano, a Repubblica, sulle condizioni del padre:



SITUAZIONE - “Peggioramenti? No, il quadro è stabile, l’ultima Tac è buona. Ma i medici ci hanno spiegato che questi sono i giorni del grande rischio, infezioni o una nuova ischemia, in linguaggio tecnico credo si chiami vasospasma. Però io so che lui ce la farà. Gli stanno facendo un trattamento al cervello che gli fa benissimo, gli apre le vene, il sangue circola meglio e papà è più presente, più tonico, più reattivo”



COSCIENTE? – “Muove braccia e gambe, risponde agli stimoli, stringe la mano, alza il pollice, apre e chiude gli occhi. Gli

abbiamo detto che il Real Madrid è in finale di Champions e che la Juve ha vinto in campionato: ha risposto facendo il segno della ‘V’ con le dita”



LE CHIAMATE – “Se me lo aspettavo? Forse non così, ma lui è un buono, è uno sincero, ha sempre detto sì a tutti, pure troppo. Si è fatto voler bene. Mi hanno appena chiamato tra gli altri Zoff, Schillaci, Zenga e Torricelli, e una miriade di amici. Diego Maradona junior mi ha scritto una bellissima cosa”



LA PUNIZIONE DI MARADONA – “Mio padre dice sempre che fu un onore prendere un gol del genere da Maradona. Si sono sempre stimati. Una volta, papà chiamò Diego per una partita benefica a Terni, e Diego naturalmente andò”.