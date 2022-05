Il mondo Juve si stringe attorno a Stefano Tacconi. Anche per festeggiare il suo imminente compleanno, del prossimo 13 maggio. "Gruppi di tifosi vogliono venire qui, per stargli vicino. Spero che sia già sveglio e possa sentirli" ha raccontato il figlio Andrea in un'intervista a Tuttosport, ribadendo di essere rimasto "colpito dalle tante manifestazioni di affetto" giunte nei confronti del padre, in ospedale dopo l'aneurisma accusato dieci giorni fa. "Gli juventini hanno sempre amato papà. Mi hanno chiamato tra gli altri Schillaci, Torricelli, Zenga, Maldini. È rimasto nel cuore della gente" ha proseguito il ragazzo, che si è poi soffermato sul momento del malore. "Non ho neanche avuto il tempo di spaventarmi, ho cercato di aiutarlo, ho gridato di chiamare i soccorsi e d'istinto l'ho girato sul fianco. La cosa più devastante è stata avvisare mamma del malessere di papà. Però è una donna forte".