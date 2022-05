"Papà sta continuando a giocare la sua partita". A parlare è Andrea Tacconi, che in un post su Facebook ha fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni del padre Stefano, ex portiere della Juventus, ricoverato all'ospedale di Alessandria da ormai due settimane dopo essere stato colpito da una emorragia cerebrale.

Ecco il post: "Lunedì condividerò il nuovo bollettino medico del dottor Barbanera. Avanti così. Questa avventura sarà molto lunga e lo sappiamo. I medici non vogliono creare illusioni e hanno parlato chiaro sin dal primo momento: sarà un'altalena. Ma papà, proprio da quel primo momento, ha cominciato la sua partita. A lui piace vincere".