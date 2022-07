Andrea, il figlio di Stefano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera aggiornando sulle condizioni dell'ex portiere della, che sta seguendo un percorso diad Alessandria dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito lo scorso aprile. Ecco le sue parole: "Continua a migliorare un passo alla volta. Sarà un percorso ancora lungo ma finalmente iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Il primo periodo subito dopo il malore è stato sicuramente il più duro perchè non sapevamo mai cosa aspettarci ed ogni chiamata al cellulare ci faceva tremare i polsi, ma fortunatamente papà ha saputo superarlo alla grande e adesso anche noi familiari respiriamo un po'".Il ragazzo ha poi aggiunto: "La riabilitazione sarà lunga, ma i medici dicono che ha ancora il fisico di un ragazzino e sta rispondendo alla grande alle cure, speriamo di rivederlo in piedi tra settembre e ottobre, comunque non c'è fretta, lui deve stare tranquillo e pensare soltanto a riprendersi. Ci ha chiesto un gin tonic perchè aveva la gola secca – ha raccontato con un sorriso –. E poi vuole sapere quando ricomincia la Serie A, vorrebbe tornare a casa per guardare le partite ma per il momento dovrà accontentarsi del televisore che gli porterò in reparto".