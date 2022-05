Stefano Tacconi combatte. Il figlio Andrea alla Gazzetta dello Sport racconta le ultime buone notizie riguardanti il padre, che ora muove braccia e gambe, saluta e risponde agli stimoli verbali, e che presto potrebbe lasciare la rianimazione. "Per la prima volta ho sentito i medici davvero positivi, sollevati - dice Andrea - papà è in forte miglioramento, è ancora leggermente sedato, ma sopratutto perché bisogna tenerlo calmo: se fosse per lui, si staccherebbe già tutto e uscirebbe dall’ospedale".



REGALO - "Gli ho detto che mercoledì sera si gioca la finale di Coppa Italia e che giovedì lo aggiornerò sul risultato. Speriamo che la Juventus possa fargli un regalo, visto che venerdì è il suo compleanno. Per come siamo entrati qui dentro la situazione in cui siamo adesso è un miracolo. Non è finita, ma davvero i passi avanti sono stati importanti".