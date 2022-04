105









Ancora segnali incoraggianti per Stefano Tacconi. A fornire aggiornamenti sulle condizioni dell'ex Juve, in ospedale da sabato dopo essere stato colpito da un aneurisma che gli ha causato un'emorragia cerebrale, è stato ancora il figlio Andrea, tramite una Instagram Stories: "Oggi segnale molto importante, alla mia frase "la Juve ha vinto" papà ha sollevato le dita in segno di vittoria. Il percorso è lungo ma ce la faremo", ha scritto il giovane sui social, dopo che ieri aveva già parlato di un "leggero miglioramento".