Sergio Tacconi, ex portiere della Juventus, parla a Tuttosport dei piani di mercato del club bianconero e in particolar modo della possibilità di scambiare Miralem Pjanic con Mauro Icardi: "Dipende dal conguaglio economico in favore del PSG - dichiara l'ex estremo difensore bianconero - visto che Icardi è più giovane. Sarebbe una goduria toglierlo definitivamente all'Inter". La Juve continua a seguire l'attaccante argentino che il PSG può riscattare per 70 milioni di euro sebbene i francesi abbiano un accordo con l'Inter per cui 15 milioni spetteranno al club nerazzurro se Icardi fosse venduto a sua volta ad un altro club italiano. Poi il portiere parla anche di Pogba ma non è d'accordo con l'acquisto: "Le minestre riscaldate non mi sono mai piaciute".