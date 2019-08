L'ex portiere della Juventus, Stefano Tacconi, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva del mercato e del futuro dei bianconeri. "Si punta al decimo scudetto consecutivo, prima, non ce n'​è per nessuno" ha detto Tacconi che ha anche aggiunto la sua sul possibile "matrimonio" con Mauro Icardi: "È il benvenuto, l'importante ​è che Wanda resti al bar. Su Buffon? Vuole la Champions, ​è in aspettativa. Secondo me, gli faranno alzare la coppa da capitano non giocatore. Quest'anno per la Juve sarà più facile vincerla".