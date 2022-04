Come racconta il Corriere Torino, prima del malore, Tacconi era stato il grande protagonista della giornata astigiana dedicata alle mitiche «figu», messa in atto con entusiasmo e grande impegno da Andrea Morando: "Ha cenato qui al ristorante - racconta Strocco -. Ha mangiato leggero e gustato i nostri piatti. Stava bene e scherzava con tutti noi. Ha anche firmato le copie del libro e rilasciato alcune interviste. Poi, attorno all’ 1.30 è andato a riposare. Ha dormito nella nostra casa vacanze, qui a Tigliole. Questa mattina ha preso un caffè verso le 10. Ha detto di non sentirsi molto bene. Aveva mal di testa e ha chiesto un analgesico. Proprio come fa chi ha un fastidio. Poi lui ed Andrea sono partiti per Asti".