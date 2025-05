Tacconi sull'Heysel: 'Un generale belga ci obbligò a giocare'

Getty Images

Le parole

L'intervista di Stefanoa Gazzetta dello Sport, sulla strage dell'Heysel. - «Mi torna in mente la paura, anche in campo. Soprattutto quando mi trovai a difendere la porta vicino al settore Z, completamente vuoto. Ma i momenti peggiori sono stati quelli prima della gara».- «A un certo punto arrivarono nello spogliatoio diversi tifosi: erano feriti e insanguinati. Il nostro medico prestò soccorso a tutti. Noi giocatori eravamo già sotto la doccia, spaventati e tristi, pensando di non giocare. In quel momento sapevamo di una persona finita schiacciata nella calca, mentre dei 39 morti ci hanno detto soltanto dopo la partita, intorno a mezzanotte. In ogni caso nessuno pensava più al calcio e alla finale di Coppa Campioni. Ma poi ci raggiunse un generale delle forze dell’ordine belga, che di fatto ci obbligò a scendere in campo per questioni di ordine pubblico. Così ci ricambiammo e uscimmo sul prato in un clima surreale. Trapattoni era traumatizzato dall’accaduto, come il figlio di Agnelli e tutti noi.»

- «E anche alle mie parate. Penso sia stata la miglior vittoria per ricordare le 39 vittime. Bisogna ricordarsi di loro tutti i giorni.»- «Sono particolarmente legato alla famiglia di Franco Martelli. Sono umbri come me, ho incontrato e abbracciato i parenti poco dopo la tragedia. Franco era di Todi ed era iscritto al mio club.»