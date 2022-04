28









Le parole a Mediaset del dottore Andrea Barbanera, neurochirurgo dell'ospedale di Alessandria che sta seguendo il ricovero di Stefano Tacconi:



“In questa fase non avere novità é positivo, la prossima settimana sarà importante. Rispetto a due giorni fa qualche passo é stato fatto, fa qualche movimento finalistico. Abbiamo superato qualche ostacolo perché l’aneurisma non può dare un’altra emorragia. La tac di ieri é andata bene, ha dimostrato gli esiti di ciò che é stato e non altre conseguenze.

Danni permanenti? Radiologicamente non ci sono per adesso situazioni che possono farlo pensare, la clinica non é valutabile ora, ma sarebbe sbagliato e precoce svegliarlo ora, tra qualche giorno gradualmente lo sveglieremo e vedremo”