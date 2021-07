Le dichiarazioni di Stefano Tacconi, ex grande portiere della Juventus, a Sky Sport:Tra l’altro veniamo da anni di scoppole e delusioni in Europa con i club italiani, mentre quelli inglesi stanno andando a mille. Per la finale, Inghilterra e Italia le ricaricheranno le pile subito. Sarebbe una goduria vincere davanti a 60 mila tifosi a Wembley. Chi gioca a calcio non si accorge dei tifosi. Dobbiamo stare attenti la prima mezz’ora, loro partiranno a razzo"."Io sono l’unico a criticarlo. A 21 anni non puoi essere il migliore del mondo. Se c’è qualcuno dice che sei bravo ma ti manca qualcosa, non se la deve prendere. A 21 anni non puoi essere la perfezione. Adesso al Psg se sbaglierà una volta o due saranno guai. Al Milan se lo poteva permettere..."– "Jorginho, spettacolare"