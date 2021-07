Stefano, a Prima TV, ha parlato di Donnarumma: "Conoscendo Mancini e il suo staff mi aspettavo una possibile vittoria, ci sono calciatori che sanno cosa vuol dire essere in uno spogliatoio e ci sono personaggi come Vialli, Lombardo, Evani, Oriali. Poi ci vuole anche un po' di fortuna, e dopo l'11 luglio 1982 ci siamo ripetuti l'11 luglio 2021. Donnarumma a 21 anni è stato protagonista e per un portiere è una cosa bellissima. Ci sono state un po' di polemiche sulla cessione ma lo avrei fatto anche io di fronte a certe cifre".