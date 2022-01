1







di Stefano Tacconi

Questo è il colpo del secolo. Tutti se l'aspettavano a giugno, ma la Juve l'ha strappato ora alla Fiorentina. E per me è stata la mossa giusta.



Il motivo? Intanto c'è una Champions League da concludere, con Vlahovic sicuramente le altre squadre avranno sicuramente dei problemi. Penseranno certamente che ci sarà anche la Juventus a giocarsi questa coppa, e conterà anche l'entusiasmo che si è visto tra i tifosi.



Chiediamoci cosa mancava alla Juventus, e rispondiamo così. Con Dusan Vlahovic. Ai tifosi dico: tranquilli, darà tantissimo alla squadra. Del resto, è stato chiamato per colmare un vuoto, quello dei gol, ed è quello che sa fare. Ed è quello che serviva alla formazione di Massimiliano Allegri.



