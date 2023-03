Stefanoha lasciato l'dove era ricoverato da quasi un anno a seguito di un'emorragia cerebrale dovuta a un aneurisma. Lo ha reso noto lo stesso nosocomio, annunciando inoltre che l'ex portiere dellacontinuerà il suo processo di guarigione in una struttura più vicina a casa sua, in Lombardia.Grande l'emozione per tutti i tifosi bianconeri e soprattutto per le persone a lui più care, con ilha commentato la buona notizia sul suo profilo Instagram: "E’ stato un lungo percorso ad Alessandria, dove hanno salvato la vita a papà, da oggi questo percorso continuerà in Lombardia ma non dimenticheremo mai tutto quello che hanno fatto per mio padre e il supporto che hanno dato anche a noi. La strada è ancora lunga ma come ho sempre fatto vi terrò informati".