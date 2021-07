Dichiarazioni senza peli sulla lingua di Stefano Tacconi a 1 Station Radio:Lui non ha vinto nulla. Gigio Donnarumma? Gli manca il 50% di fondamentali. Lo descrivono come miglior portiere al mondo, ma paradossalmente gli mancano quei difetti che possano migliorarlo. PSG? Deve stare attento, lì non siamo in Italia e può bruciarsi in un attimo, perché Keylor Navas fa concorrenza ed è forte. A Parigi sei uno qualunque, non più il figlioccio di tutti"."Aurelio De Laurentiis? Ha sempre pensato prima ai suoi soldi e poi ai tifosi, è un presidente con la manina corta, peggio dei genovesi. Juventus? Con Massimiliano Allegri si è rinforzata, perché Max lavora ad alti livelli da anni ed è un vincente. Vedremo cosa faranno Luciano Spalletti a Napoli e Maurizio Sarri alla Lazio. Servirà tempo? I tifosi, lo sapete, non hanno molta pazienza e voglia di aspettare".