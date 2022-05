Ancora buone notizie sulle condizioni di Stefano Tacconi. L'ultimo aggiornamento arriva da La Gazzetta dello Sport, dove a parlare è sempre il figlio Andrea, al fianco dell'ex portiere della Juve dal giorno in cui è stato colpito da un'emorragia cerebrale causata da un aneurisma: "Papà è molto più vigile rispetto a prima - ha raccontato il primogenito dell'ex giocatore -, i medici sono fiduciosi e ci hanno detto che se non se non ci saranno complicazioni tra una quindicina di giorni potrà iniziare a fare fisioterapia. Abbiamo già individuato la struttura, sempre qui ad Alessandria, abbiamo scelto di continuare qui perché conosciamo le persone che si prenderanno cura di lui e ci fidiamo, è un ottimo centro riabilitativo. La cosa più bella, e anche molto importante, è stato vederlo finalmente respirare da solo: lo hanno svezzato da poco".