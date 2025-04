Tacconi al murales di Maradona a Napoli: in dono il quadro di un momento iconico

Getty Images

Stefano Tacconi in visita al murales di Maradona

in visita al murales dedicato anei Quartieri Spagnoli di Napoli. L'ex portiere della Juventus , celebre per aver subito il goal su punizione calciato dal campione argentino il 3 novembre 1985 (in una sfida vinta dai partenopei per 1 a 0), ha fatto tappa in Largo Maradona per lasciare un dono speciale: un quadro che lo ritrae mentre abbraccia il fuoriclasse avversario al termine di quella storica partita.

Ad accompagnarlo in questa toccante occasione c’erano sua moglie Laura e il figlio Andrea. Tacconi ha commosso i presenti con il suo gesto sentito, un omaggio a un grande rivale con cui ha sempre mantenuto un rapporto di stima e rispetto reciproco, al di là delle sfide sul campo. Il quadro, una vera e propria opera d'arte che porta la firma dei "Gemelli del Papa", è stato realizzato con materiali particolari come resina, glitter e sassolini dai fratelli Marcello e Sergio Franchi.La consegna è stata accolta da un lungo applauso, sincero e carico di emozione. Un momento di grande valore simbolico, che si aggiunge alla narrazione di un luogo diventato ormai iconico, visitato ogni giorno da tifosi, appassionati e turisti, trasformato in una tappa obbligata per chi passa da Napoli, al di là della passione calcistica.