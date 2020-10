Un Colpo di... Tacconi! L'ex portiere bianconero parla in esclusiva a IlBianconero.com, inaugurando il suo nuovo podcast! Storico giocatore bianconero, racconta in esclusiva il suo punto di vista sulla Juve. Mentalità, storia, cuore: tutta la Juve tra presente e passato."Non è pronto? Lo si diceva anche ai miei tempi. Ma conosco Trapattoni e lui ha iniziato al Milan senza avere la possibilità di essere prima allenatore, e si è dimostrato subito pronto", le sue parole.Cosa serve, dunque, ad Andrea Pirlo? "Calma, tranquillità. Visto il periodo, con il coronavirus, tutto per me è da rivalutare", spiega ancora Tacconi. Il futuro è tutto del Maestro, che dalla sua ha i giocatori "pronti ad aiutarlo, anche perché con Ronaldo si può fare tanto nonostante l'età".