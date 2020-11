Il proprietario di Futura Diagnostica di Avellino Walter Taccone, dove la Lazio ha fatto fare i tamponi a Strakosha, Immobile e Leiva non ha dubbi: "Potevano giocare tutti e tre con la Juventus, al 100%" ha detto a Radio Punto Nuovo, dove ha spiegato anche la posizione della sua struttura: "Per il nostro laboratorio i tre giocatori sono negativi per tutti e tre i geni. Questa è stata la risposta che abbiamo dato. Nella stessa seduta c'è stato qualche caso positivo nella Lazio, e l'abbiamo segnalato subito".



GENE BALLERINO - "Dopo il risultato rilevato dal Campus Biomedico abbiamo fatto anche noi un secondo controllo appoggiandoci a un laboratorio di Napoli e anche lì in quattro sono stati confermati positivi, Strakosha e Leiva negativi e per Immobile si soro riservati un ulteriore controllo. Stamattina mi hanno comunicato la positività dell'attaccante soltanto al gene N, che è un gene ballerino: alcune volte può essere positivo, altre negativo. E non può essere probante di un'infezione".



INDAGINE - La Guardia di Finanzia d'Avellino ha sequestrato i campioni di questi sette tamponi, che sono a disposizione di chiunque per essere analizzati, e tutti i documenti per l'iter avviato dalla Lazio il 6 novembre scorso".