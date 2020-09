Il 6 settembre 1959, di sera, andava in scena al Comunale di Torino Juventus-Genoa, semifinale di Coppa Italia. I bianconeri vincono 3-1 e accedono alla finale, dove avrebbero poi sconfitto nettamente l'Inter e vincere il trofeo per la terza volta nella propria storia. In quella serata torinese contro il Genoa brilla soprattutto la stessa di due fuoriclasse: al quarto d'ora della ripresa, sul risultato sull'1-1, all'ingresso dell'area di rigore genoana Omar Sivori chiama all'uno-due Giampiero Boniperti, che con un colpo di tacco ai limiti dell'assurdo alza il pallone per la volée mancina di Sivori che non lascia scampo al portiere. Un gol semi-dimenticato che la Juve ha voluto riproporre oggi sui propri canali social.