L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha espresso il suo pensiero riguardo al mercato svolto dai bianconeri, soffermandosi anche sulla cessione di Kulusevski.



SUL MERCATO - '​Zakaria mi ricorda un pò Vieira. Ha più qualità di Sissoko e fisicamente è molto simile a lui.Credo sia un acquisto importante per una società che vuole tornare a fare qualcosa di straordinario, anche se l'Inter ha un vantaggio importante. Ora toccherà al mister metterli in campo. Zakaria e Vlahovic sono due animali, con grandi ambizioni. E aumenterà la voglia di tutto il gruppo'.



SU KULUSEVSKI - '​Ci sono giocatori che a 20 anni hanno carisma, altri che invece hanno un impatto e un carisma diverso e hanno bisogno di un gruppo diverso. Mai come adesso Kulusevski credo possa dimostrare il suo valore. Giocherà in un calcio diverso, con un allenatore che tira fuori tutto. Io penso che non sia da prima fascia, ma credo che la Juve lo abbia venduto per un discorso economico'.