Tacchinardi: 'Vlahovic non è da Juventus'

AFP via Getty Images

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha espresso il proprio pensiero su Dusan Vlahovic attraverso un post su Instagram, intervenendo nel dibattito sul futuro dell’attaccante serbo, tra i nomi più chiacchierati del calciomercato bianconero.L’ex giocatore non ha usato mezzi termini per descrivere la sua opinione sull’ex Fiorentina:“Io ero convinto che fosse il giocatore giusto per la Juventus. Ad oggi, e mi dispiace dirlo, Dusan non è da Juve”, ha scritto Tacchinardi.Una presa di posizione netta, seguita da una riflessione più approfondita sulle aspettative non mantenute dal numero 9 bianconero:

“Pensavo potesse fare caterve di goal, ma avendo giocato con dei mostri sacri (Luca, Alex, David, Ibra, Rava, Roby etc) posso dire con tutto il rispetto verso Vlahovic che gli manca qualcosa per essere un Top Player”, ha aggiunto.Infine, l’ex centrocampista ha lasciato spazio al dibattito tra i tifosi, ponendo una domanda diretta:“La Juve là davanti ha bisogno di uno che spacca. Per voi è ancora giusto per la Juventus?”Le sue parole hanno subito acceso la discussione tra i sostenitori bianconeri, divisi tra chi crede ancora nel potenziale di Vlahovic e chi, come Tacchinardi, inizia a dubitare della sua piena compatibilità con le ambizioni della Juventus.