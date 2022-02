A Radio Marca, Tacchinardi parla così di Villarreal-Juve: "Se il Villarreal farà la sua partita, sarà un avversario pericoloso per la Juventus. Io personalmente ho il cuore diviso fra queste due squadre. Per questo mi sarebbe piaciuto essere stasera allo stadio, l'ambiente sarà fantastico e l'atmosfera della Champions è diversa da quella del campionato. Il Villarreal è una buona squadra e complicherà la vita alla Juventus, ma i bianconeri sono favoriti anche se l'assenza di Dybala rischia di pesare molto. Vlahovic? Ha cambiato la Juventus. E' un crack, anche se non è uno come Cristiano e ha bisogno del supporto della squadra. Ha caratteristiche di Haaland, ma non ancora il suo livello".