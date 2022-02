Alessio Tacchinardi, a Gazzetta, parla così delle prossime sfide dei bianconeri.



ALTRA JUVE - "È una grande sfida. A Bergamo mi ha colpito Dybala: sta bene, mi è sembrato quello del 2017. Molto diversa da quella dell’autunno. Corre di più e per la Champions mi aspetto Zakaria titolare, in una formazione con 6-7 giocatori vicini al metro e novanta. Non crediamo alle favole, questa Juventus non giocherà mai bene e allora... che battaglia sia. Allegri sa costruire squadre che lottano, buttano palloni in area e prima o poi fanno gol".



VLAHOVIC - "Vlahovic è mostruoso. Come i giocatori forti, lo trovi sempre dove c’è la palla. E poi ha due gol a partita nei piedi, come Cristiano Ronaldo: va solo servito nel modo giusto. Per questo, credo che Allegri chiederà più contributo dalle fasce, i cross sono pochi.



TITOLARE NEL 96 - "Forse solo De Ligt, anche se io, se c’è da marcare, prendo sempre Vierchowod. Riguardatevi Ferrara, non concedeva un centimetro. De Ligt, di più. Cuadrado terzino? Mah, Torricelli faceva la fascia cento volte... Davanti poi non se ne parla. Ravanelli era fortissimo, Del Piero anche. Ecco, Vlahovic ha qualcosa di Vialli ma Luca era nel pieno della carriera, l’altro è ancora giovane".



PRESIDENTE VILLARREAL - "Un presidente ambizioso ma un buono. Un tipo pane e salame, che viene a darti una pacca sulle spalle e magari mangia un panino con te. L’ho sempre paragonato a Moratti. La città? Zero tensione, il clima allo stadio è di festa, anche se i tifosi fanno le coreografie con la scritta “infierno amarillo”. Ricordo Villarreal-Inter del 2006: noi al porto a mangiare il pesce alla vigilia, l’Inter chiusa per tre giorni in un albergo a una rotonda".



COME GIOCARE - "Bisogna andare in campo per dimostrare forza. Per il Villarreal la partita è una corrida: se li lasci fare, su quel campo bagnato, prendono il comando, palleggiano, ti fanno ballare".