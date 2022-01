28









Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, ha parlato così a Tuttosport: "Ho visto un solo giocatore arrivato nel mercato di gennaio cambiare la squadra: Edgar Davids. Sono convinto che Vlahovic sarà il secondo. Perché è davvero forte e perché è il giocatore che mancava alla Juve. Negli ultimi mesi Allegri è riuscito a metterla a posto in difesa e a centrocampo, ma vedendola dal vivo in Supercoppa ho avuto la netta impressione di una squadra ingolfata in attacco, incapace di fare male con un Morata generosissimo che però gira per il campo, un Dybala che non va. E si è visto anche contro il Milan".



RISOLVE PROBLEMI - «Penso di sì. Non mi aspetto due gol a partita, perché troverà una realtà diversa, una maglia che pesa e magari un gioco diverso. Sono molto curioso di vedere se, come alcuni dicono e io invece non credo, l’attacco finora non ha reso per colpa di Allegri. Oppure se ora con Vlahovic Allegri avrà la forza di fare molto di più. Quando ha parlato di secondo posto mi ha sorpreso e mi ha fatto pensare proprio “Mah, magari pensa che arrivi Vlahovic”. Ora la Juve può risalire, viste le partite con Milan e Inter non le manca tanto».



CHI CON VLAHOVIC - «Credo che Morata sarebbe perfetto e spero che rimanga. Per me la coppia è quella: Morata ha gamba, ha ritmo, ma non puoi chiedergli di segnare di testa alla Ronaldo o alla Dzeko, non ha quelle doti. Con Vlahovic formerebbe una coppia perfettamente assortita. E ora che Chiellini sta bene mi piacerebbe vedere un 3-5-2 con Cuadrado e Sandro o Pellegrini esterni».



DYBALA - «Dybala non è il vero Dybala e non mi sembra un problema di contratto o motivazioni, ma fisico: ha perso due marce. Mi sembra fare fatica fisicamente e mi fa strano che sia arrivato in condizioni non ottimali a questo punto della stagione: forse potrebbe servirgli fermarsi e rimettere forza nelle gambe».



ZANIOLO - «Con Chiesa e Vlahovic vedrei bene... Zaniolo! Sarebbe l’ultimo pezzo del puzzle per un nuovo ciclo, perché l’acquisto di Vlahovic dimostra chiaramente che la Juve vuole aprire un nuovo ciclo: sono convinto che Andrea Agnelli si sia stancato di stare dietro e abbia dato questo impulso. E mi piacerebbe che il ciclo fosse fondato su un nuovo zoccolo duro italiano».