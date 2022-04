Alessio Tacchinardi, a Infinity, ha parlato di Bayern-Villarreal: "Mi aspetto un Bayern ferito, rabbioso, tutto all'attacco. Non sarà facile per il Villarreal reggere il loro urto, anche se parte dal vantaggio dell'andata. Proveranno a fare come contro la Juve ma l'impatto offensivo dei tedeschi può essere devastante".