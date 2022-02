L'ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi ha detto la sua sul derby di Torino ai microfoni di TMW Radio. Ecco le sue parole: "Sarà una partita molto delicata, il derby è sempre il derby. Il Torino è molto agguerrito, viene da un punto in tre partite ma nelle ultime due non meritava di perdere. È in salute e Juric ha dato lo spirito giusto, battagliero. La tifoseria vuole lottare e Juric incarna certi ideali. Dall’altra parte la Juve deve assolutamente vincere. Dietro ci sono assenze pesanti ma non può permettersi di perdere. Arthur poi non mi piace. Ci vuole gente fisica in mezzo come Zakaria, che spero faccia una grande partita. Uomo derby? Penso Dybala, perché l’ho visto tonico. Serve qualcuno che sappia dove mettere la palla al momento giusto".