Tacchinardi: 'Una Juventus operaia, c'è già l'impronta di Tudor'

Paolo Bruno

Il commento di Tacchinardi dopo Juventus-Genoa

Anche, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto commentare la vittoria dellacontro il Genoa."È tornata la Juve", le sue prime parole. "Era una partita molto difficile, molto complicata. C'era tensione, il cambio di allenatore, il cambio modulo, il Bologna che aveva vinto… Il Genoa aveva messo in difficoltà un po' tutte le squadre. A me la Juve è piaciuta. Una Juve operaia, che si è sporcata le mani, una Juve che ha corso e ha lottato, che si è aiutata ogni volta che c'è stato un errore. Applauso, pollice in su: gruppo, tutti insieme a lottare, battagliare, fino all'ultimo secondo. Ho visto finalmente la palla in verticale, verticalizzazioni veloci e feroci, un Yildiz mostruoso, un Thuram pazzesco, Loca mi è piaciuto tanto. Poi il mio idolo è Renato Veiga perché è spettacolare, però Igor in poco tempo ha dato un'impronta importante. Sicuramente ci sarà da crescere, da migliorare la condizione fisica perché andavano uomo a uomo a pressare da tutte le parti del campo e non è facile se non hai una grande condizione fisica. Però grande Igor, buona la prima!".