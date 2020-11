Tridente sì o tridente no? Alessio Tacchinardi a Tuttosport dice la sua: "Ha ragione Pirlo quando dice che ora è presto, ma è giusto lavorare per provare a far giocare i tre insieme in futuro. Sono così forti che è un delitto tenerne fuori uno... Ma la chiave secondo me è questa: se dietro ci sono De Ligt, Chiellini e Bonucci allora davanti puoi mettere chi vuoi. Una difesa così non ce l’ha nessuno, in Europa. E dunque puoi sfruttare questo vantaggio: potresti giocare con il 3-4-1-2, con Dybala dietro le due punte. Però, lo sottolineo: ci si arriva gradualmente. In questa stagione condensata, quasi senza precampionato, gli esperimenti sono stati fatti nelle prime partite. Nelle ultime due partite ho iniziato a vedere una identità di gioco, contro la Lazio ci sarà un nuovo esame in cui veramente si capirà se la squadra è sulla strada giusta. Dunque ora bisogna andare avanti così. Quando invece la squadra troverà condizione e fiducia, certezze e feeling allora, non ci sarà nessun problema ad azzardare di più. Non mi stupirei se Pirlo avesse in mente una formazione super offensiva con i tre dietro e poi Kulusevski quinto a destra, Chiesa dall’altra parte, due mediani e Dybala dietro le punte".