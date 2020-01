Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, è intervenuto su Tuttosport per analizzare la situazione tattica dei bianconeri. Al centro della questione, il fattore tridente, che Tacchinardi sposa, ma a condizione che Sarri riesca a trovare l'equilibrio per sostenerlo. Ecco le sue parole: "Tra 4-3-1-2 e 4-3-3 è una bella scelta. In ogni caso vengono esaltate dinamiche diverse. Un bel giochino di incastri, sul quale Sarri si sta spremendo la testa e su cui sono molto curioso di vedere per cosa opterà. Quel che è certo è che Ronaldo, Dybala e Higuain sono in uno stato di forma per cui dovrebbero giocare tutti e tre, anche a costo di pagare qualche dazio. Contro l'Udinese, il 4-3-3 era molto interessante, anche se vedere Dybala confinato a destra mi è dispiaciuto. Sarebbe perfetto in un rombo, come faceva Del Piero, partendo però dal centro-destra".