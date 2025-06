Tacchinardi a Tiki Tacco: ‘Ho sentito Tudor, era felicissimo. Conte mi ha lasciato di ghiaccio’

Redazione Calciomercato

Le parole

Torna l’appuntamento con Tiki Tacco, sul canale YouTube de ilBiancoNero . Di seguito le parole di Alessio– La Juve ha giocato domenica con il Venezia e ho visto la partita, ho sofferto tanto perché è stata difficilissima ed è stata l’immagine dell’annata. Ho sentito Igor, era felicissimo. Ha lottato come un leone tra mille difficoltà, non so sul rapporto con il direttore sportivo. Ho sentito Igor il giorno dopo, era molto felice, la sfuriata mi ha preso in contropiede ma ci sta perché lui vuole continuare ad allenare la Juventus. Poi ho detto: aspetto 3-4 giorni e chiamo Antonio. Una mosca mi ha detto poi che sarebbe rimasto a Napoli e sono rimasto di ghiaccio perché pensavo tornasse alla Juve. Sono tutti e due miei amici, ma penso fosse il momento giusto, mi ha lasciato perplesso. Io ho giocato insieme a loro due, ho un forte legame con tutti e due che rimarrà per sempre.Sono stato alla Continassa prima di Juve-Venezia. In quel centro sportivo c'è tutto per fare bene, Antonio parlava delle strutture. Sembrava tutto apparecchiato, vorrei davvero capire cosa è successo.