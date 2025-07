Tacchinardi a Tiki Tacco LIVE: "Siamo attaccati a Yildiz. Nico Gonzalez-Inter? Io lo farei"

Redazione Calciomercato

Le parole di Tacchinardi a Tiki Tacco

Torna l’appuntamento con Tiki Tacco, sul canale YouTube de ilBiancoNero . Di seguito le parole di Alessio- "Giocatore molto interessante, può crescere ancora tanto rispetto alla passata stagione che è servita da ambientamento. Avevamo un mattoncino da mettere, mi sembra che lui sul campo lotti sempre e possa fare una grande stagione. Speravo di arrivare a questa live con un Conceicao in più e così è stato. Non è cresciuto come Yildiz ma sta salendo, penso che possa fare una grande stagione"."Quando è arrivato non stoppava un pallone, poi in quattro mesi è diventato un giocatore clamoroso. Mi sarebbe piaciuto averlo qualche anno in più alla Juve, avremmo avuto qualche titolo in più perché all'epoca eravamo fortissimi"."Siamo attaccati a lui, deve fare una stagione importante"."A livello fisioterapico non so chi sia arrivato, ma si tratta di una figura importante che viene caricata di responsabilità, ma le partite e i ritmi sono cambiati tanto. Quando c'ero io c'erano Sergio Giunta e Giordano, anche quando chiedevi un massaggio a mezzanotte o l'una erano confidenti e disponibili. Ho seguito Troiano, ma dico che indipendentemente da chi possa arrivare mi auguro che chi lavora in quello staff, che sia chiaro su qualsiasi cosa in qualsiasi momento: se qualcuno deve dire a Igor che qualcosa non va, deve farlo. Questa è crescita professionale, lo staff deve pensare a tutto. Solo il confronto quotidiano può far salire di livello tutti"."Se l'offerta è buona lo darei. L'importante è prendere un po' di soldi per rigirarli su altre operazioni. Mi sembra che Sancho voglia venire a Torino, quindi è una cosa importante. Mi dispiace perché è un discreto giocatore ma manca qualcosa"."Penso che Osimhen sia un giocatore che sposta il livello in Italia, quindi ci sta che non lo si voglia dare a una diretta rivale"."È un giocatore che potrebbe fare ancora di più. Ha tutto, a me non entusiasma il poco carisma che ha in campo, mi piacerebbe fosse più leader, più arrembante. Fa il suo e lo fa bene, è un buonissimo giocatore, ma ha questa personalità che vorrei uscisse un po' di più: vorrei fosse un po' più cattivo. A 50 milioni, con quelle qualità lì, non so quanto trovi, quindi lo terrei".