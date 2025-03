Tacchinardi a Tiki Tacco: ‘Vi dico cosa mi ha detto Tudor. Thiago Motta non ha capito cos’è la Juventus’

Redazione Calciomercato

Le parole di Alessioin diretta sul canale YouTube de nella trasmissioneLe parole TUDOR ALLA JUVE – Sapevo che c’era la trattativa, quando mi ha detto è fatta ero felicissimo. So che lo sognava e ci teneva. Da ex calciatore non potevo non dire che si era rotto qualcosa, si vedeva. Era una squadra che non reagiva e aveva bisogno di uno shock. Secondo me hanno preso il profilo giusto: ok la juventinità e l’ha dimostrato, ma è piaciuto quando ha detto, giovani o non giovani alla Juve si deve vincere. Puoi non vincere sempre, ma sentire Mott dire: almeno non si parla più di scudetto, secondo me il mondo Juve è una cosa e poi c’è il resto. Mi dispiace perché tecnicamente e tatticamente Motta è un ottimo allenatore e migliorerà, ma per me non ha mai capito cos’è la Juve. A me ha lasciato basito. Igor lo conosce bene, sa cosa vuol dire, caricherà l’ambiente, abbraccerà i calciatori. Lui non si mette sopra i giocatori, si mette a battagliare con loro, è empatico.FORMAZIONE – Sono curioso di capire come sarà, ma avrà dei punti fissi, delle colonne portanti. A me ha detto che è carichissimo. Il primo giorno, con quelli rimasti, da quello che ho visto dall'undici contro zero, l mia sensazione è un 3-4-2-1.JUVENTINITA' - Per me è vincere che è l'unica cosa che conta. Non è che devi per forza vincere, ma fai di tutto per vincere. Vado al campo prima, mi alleno al massimo, le partitelle sono competizione ai 200 all'ora, ci si mena e poi ci si abbraccia, si fa una corsa per l'altro, umiltà sempre. Stai male per un pareggio, non vai a ballare in discoteca.LA PERSONA TUDOR - Igor è il gruppo. Il gruppo simpatico e divertente, poi in allenamento picchiava come un fabbro. Era uno che aveva capito che il gruppo è la prima cosa, sempre positivo, spingeva al massimo in allenamento. Una volta Lippi non gli ha dato la casacca da titolare e se ne è andato dal campo: ha personalità. Lui è buono come il pane, uno di gruppo, uno che h capito che il gruppo è la prima cosa.