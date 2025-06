Tacchinardi a Tiki Tacco: ‘Koopmeiners può essere un problema. Al Mondiale una bella Juventus’

Redazione Calciomercato

Le parole

Le parole di Alessio sul canale YouTube de ilBiancoNero CONCEICAO E KOLO MUANI - Li ho visti concentrati, hanno entusiasmo, vogliono restare. Per me è un grande segnale. Non so come andrà il Mondiale, ma la concentrazione e la serietà mi sono piaciute.AL AIN – Non per difendere Igor, ma la squadra è stata bella e intensa, con petto in fuori. Ho visto la Juve bella centrata, con un’identità chiara. Questo Mondiale deve essere il punto di partenza della nuova Juve.KOOPMEINERS – Se lo aspetti e poi non va è un problema grosso. Io ho veramente grandi dubbi, anche se spero ci faccia vedere che ci sbagliamo. Tudor ha bisogno di trequarti che spaccano, spero facciano una grossa riflessione. Lui gira, è timidino, ma perché non ha coraggio? Se non si dà una mossa – in senso buono -, è un problema la prossima stagione.MERCATO - Bisogna andare su giocatori di gamba, uno come Ederson anche se non credo che arriverà.