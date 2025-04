Tacchinardi a Tiki Tacco: 'Bruttissimo atteggiamento della Juve, ho scritto a Conte...'

Redazione Calciomercato

Le parole di Tacchinardi

Le parole di Alessio Tacchinardi a Tiki Tacco, il format in onda"Non ho avuto il piacere di conoscerlo. Io sono arrivato alla Juve a maggio, e cominciavo a curarmi e a fare del lavoro di potenziamento, però in palestre diverse dalle loro. Mi ricordo che quando siamo arrivati un giorno c'era anche Andrea, e quindi mi ero presentato, ricordo la sensibilità di questo ragazzo. Quando è successo ciò che è successo è stato un dolore al cuore pazzesco, perché in quei 5 minuti mi aveva trasmesso grande sensibilità e umanità. Da quello che mi hanno raccontato, era un ragazzo d'oro e davvero sensibile, perciò un abbraccio alla famiglia e un saluto ad Andrea"."Sono molto deluso, non è ammissibile né perdonabile in questo momento fare una prestazione del genere. Penso che anche Igor sapesse che era un campo particolare, l'avevo anche detto che il Parma gioca così. Questo Parma gioca sporco e battaglia sulle seconde palle e le ripartenze, si è preso un goal da polli, ma è lo specchio della partita che è venuta fuori. Potevi stare là anche 25 anni, ma una partita così non la recuperi più. Gli avversari vanno presi quando c'è il cross, bisogna difendere. Poca intensità, poca fame, dopo che Atalanta e Bologna avevano fatto due risultati pesanti è imperdonabile. La Juve non ha fatto la partita, personalmente mi aspettavo una presa di posizione della società. Si doveva andare a Parma a battagliare, non negli ultimi 15/20 minuti. Bruttissimo atteggiamento e bruttissimo passo indietro, bisogna chiarirsi bene: mi auguro che anche la società faccia drizzare le antenne a questi giocatori"."Non si può scherzare col fuoco, questa partita bisognava giocarla come si è fatto con Genoa e Roma. Si doveva giocare con il coltello tra i denti, Vlahovic non ha beccato una palla. Non so in che momento si sia fatto male, perché l'ho visto veramente opaco. Tudor lo ha messo al centro del progetto da subito, bisogna tirare fuori tutti delle palle in più. Ci sono delle partite che decidono il campionato, spero che la Juve non l'abbia fatto a Parma. I cambi sono stati fatti troppo tardi, però se ci fosse stato Moggi si sarebbe tornati ad allenarsi subito"."Una volta perdemmo con il Lecce, e dovevamo avere dei giorni liberi dopo: avendo perso, la mattina dopo c'era stata una riunione tecnica e tutti a pedalare in allenamento, senza giorno libero. Bisogna far capire che è arrivata l'ora di dire basta. L'atteggiamento avuto contro il Parma non me l'aspettavo, si gioca per vincere e arrivare tra i primi quattro. Quando Igor va in sala stampa e dice che i cambi non gli sono piaciuti, il giocatore legge e ascolta, è molto chiaro, dice le cose. Devono aiutarlo a dare addosso a questi giocatori, non si può vedere la Juve in Conference League."Non è tutto perso, c'è ancora speranza ma è difficile perché ci sono tante partite difficili, abbiamo visto il Napoli a Monza. Bisogna capire chi sarà la guida tecnica dell'anno prossimo e chi sarà il direttore sportivo: sarà ancora Giuntoli al 100%? Oggi è veramente complicato capire il discorso Juventus, perché non so quanti pilastri ci siano: Yildiz e Thuram li tengo tutta la vita come Kalulu con Gatti e Bremer, ma gli altri? Posso tenere Locatelli per l'attaccamento alla causa, gli altri no. Cambiaso è un altro giocatore rispetto all'inizio, non so cosa sia successo. Devi mettere delle colonne portanti, oggi non è facile, e bisogna vedere attaccamento in queste ultime partite, non come a Parma".- "Difficile che resti al Napoli. Gli ho scritto per dirgli che è un fenomeno, ma non per chiedergli nulla del futuro".