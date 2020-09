Alessio Tacchinardi, a TMW Radio, ha parlato dell'enigma Dybala e non solo: "Pirlo vuole una punta centrale. Forse è meglio prendere giovani emergenti e non giocatori affermati ma oltre i 30 anni che hanno magari poca fame. Ma Suarez è il profilo giusto, così come Dzeko. Ma se Pirlo vuole giocare a tre, dove gioca Dybala. A destra ha dimostrato di non saper giocare. Sono curioso di capire dove lo collocherà. Dybala? Se messo nel suo ruolo, libero di andare dove vuole e più vicino alla porta, può arrivare a trenta gol. Ci perderebbe di più la Juve, perché Lautaro sta esplodendo ora ma non è ancora al livello di Dybala. Lo scorso anno ha avuto dei cali ma è cresciuto con Conte".