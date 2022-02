L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato dell'esordio esplosivo di Dusan Vlahovic che, è andato in gol dopo appena 12 minuti di gioco.



'​I giocatori forti quando entrano in campo segnano e fanno la differenza, non sentono il peso della maglia. A vent'anni se sei forte si vede, lo percepisci. Morata ha bisogno di un Tevez, gli è arrivato uno con quelle caratteristiche ed eccolo come gioca ora. Vlahovic ha le spalle grosse per diventare un numero uno'.