Tacchinardi su Vlahovic: "Non è l'attaccante per la Juve"

AFP via Getty Images

Dusan Vlahovic e la Juventus stanno vivendo una situazione sempre più tesa e complicata. La decisione, che ora sembra sempre più forte, di rimanere fino all'arrivo dell'offerta ritenuta giusta, è senza dubbio lontana dalle idee del club bianconero. Comolli e l'intera dirigenza hanno già individuato da tempo in Jonathan David il sostituto del serbo, ma al momento la situazione, soprattutto a livello economico, resta delicata.Ne ha parlato anche Alessio Tacchinardi a Sportmediaset, commentando il futuro di Vlahovic e le sue possibilità per la prossima stagione.

Le parole di Tacchinardi su Vlahovic

"Situazione da separato in casa? Mi auguro di no perché la Juve ha bisogno di un attaccante terribilmente forte e mentalizzato, cosa che Vlahovic in questo momento non è. Tudor gli aveva dato grande fiducia paragonandolo anche a Osimhen, invece sta facendo male anche al Mondiale per Club. Mi auguro che entrambi trovino la soluzione giusta, la Juve ha molto bisogno di un attaccante e Vlahovic in questo momento non lo è per la Juve. Sostituto? Può essere Osimhen, può essere Jonathan David, sono due giocatori forti".