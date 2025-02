Tacchinardi su Koopmeiners: 'Non ha la personalità da Juventus'

Getty Images

Alessio, nell'appuntamento settimanale con TikiTacco, ha parlato così della situazione di Teun Koopmeiners, dato nuovamente titolare."Ha toccato un punto difficile da toccare: non vuole più la palla per non rischiare e prendere i fischi e mugugni. Questo è un grosso problema: o ne esce lui o può essere veramente il fallimento a livello di mercato della stagione. Il giocatore lo puoi aspettare, metti Locatelli che ha fatto una stagione non esaltantissima e il pubblico lo beccava e ora lo applaude, non è Zidane ma battaglia e rischia. Oggi Koop non ha la personalità per giocare nella Juventus".

"Oggi #Koopmeiners non ha la personalità per giocare nella #Juventus"

Il commento di Tacchinardi pic.twitter.com/ep8QmeLaCU — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) February 15, 2025



Le parole su Juventus-Inter

"Perdo con l'Inter non lo voglio neanche sentire perchè mi sentirei male (ride ndr). Koop si deve scrollare di dosso questa paura. Io sono juventino, andavo a vedere Platini e mi piace guardare i giocatori che non conosco che arrivano e dire che mi piacciono perchè hanno personalità. Gatti ne ha, si vedeva contro il Benfica. Mi piacciono quei giocatori li e ne ho avuti tantissimi. Conceicao e Mbangula o Yildiz hanno personalità"."Questa Juventus sa difendere poco e male. Non ha piacere a difendere, si vedeva nei primi dieci minuti contro il Benfica. Poi magari è allenata a difendere ma non sembra. Come Allegri allenava posso dirlo ho visto un po' di allenamenti, Thiago Motta non l'ho mai visto. Nella mia epoca era diverso, si faceva 11 contro 7 ma quel sette buttavano la palla fuori dal campo per quella mentalità che serve. Non ci sono più Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro. Gatti e Bremer sono i pochissimi rimasti, Kalulu e Tomori sono molto diversi".