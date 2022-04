L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha voluto analizzare quello che sarò il big match di domenica sera e lo ha fatto attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio. L'ex bianconero si è soffermato anche su quello che secondo lui sarà l'uomo chiave del Derby d'Italia.



'La differenza la farà Vlahovic in questa partita. Se servito in maniera importante può rompere gli equilibri. Dall'altra parte, l'Inter potrà contare su Dzeko, perché in mezzo non mi entusiasma nessuno, così come nella Juve. Secondo me giocheranno Vlahovic e Morata dall'inizio, con Dybala pronto ad entrare'.