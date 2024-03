L'ex centrocampista della Juventus, Alessio Tacchinardi, ha parlato del futuro allenatore dei bianconeri a TvPlay, soffermandosi sul possibil ritorno di Antonio Conte: "Non lo so, penso difficile, anche se so che Antonio ama la Juve. Non penso che la proprietà torni su Antonio. Se decidi di cambiare lo fai a 360 gradi con un allenatore emergente che sta facendo bene, Thiago Motta in primis. Conte è un allenatore super ma penso ci siano cicli e credo sia il momento di provare qualcos’altro, a me piacerebbe rivederlo su quella panchina, però ho la sensazione che sia difficile."