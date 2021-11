A TMW Radio, Alessioha parlato di Lazio-Juve: "Sono rimasto stupito dalle lamentele dei laziali sui rigori, il fallo su Muriqi non mi è sembrato ci fosse. La Lazio è una grande squadra, ma come gioco offensivo le manca qualcosa. Kulusevski? Lo conosco bene, so che può fare molto di più, ma dovrebbe essere molto più cattivo e determinante. Deve tirare fuori più cattiveria agonistica. Chiesa è un giocatore pazzesco, il più forte che Allegri ha a disposizione”.