Ronaldo ed Icardi sarebbero compatibili? Secondo Alessio Tacchinardi sì. L'ex centrocampista della Juventus ha detto la sua ai microfoni di Tuttosport. Queste le sue parole: “Ronaldo ed Icardi sono due finalizzatori. CR7 è un fuoriclasse mentre Mauro è un grande bomber che deve compiere ancora l'ultimo salto di qualità. A Cristiano non devi dare troppi compiti perché poi lui ti fa vincere le partite. Magari Icardi dovrebbe sacrificarsi un po' per giocargli accanto. Eventualmente dipenderà da Sarri e dagli equilibri che cercherà. Immagino Ronaldo ed Icardi in coppia soltanto in un 4-3-1-2 con magari Ramsey trequartista alle loro spalle”.