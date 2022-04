Anche l'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha commentato quella che l'attuale situazione che si è venuta a creare tra la Juventus e Paulo Dybala. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW Radio.



'Penso che prima di tutto bisogna capire come la Juventus voglia giocare la prossima stagione. Per quanto riguarda il centrocampo bisognerebbe già capire se questo centrocampo sarà a due o a tre. Sicuramente c’è bisogno di più gol da parte dei centrocampisti. Rimarrei magari così a centrocampo, comprando magari Zaniolo o un altro grande giocatore dall’altro lato. Ripeto questo discorso nel caso i bianconeri decidono di giocare come lo hanno fatto con l’Inter'.