Alessioha parlato alla Gazzetta dello Sport. Le sue parole:"Si, perché rispetto agli anni scorsi ha smesso di essere “simpatica” e vince partite sporche come quella col Milan. L’Inter ha un centrocampo super ma è Lautaro dipendente. E allora perchè non provarci?"."Penso sia una strategia ma non m iconvince. Perché non alimentare entusiasmo e far sognare i tifosi? lo non credo che se la Juve arrivasse quarta a fine stagione Giuntoli sarebbe soddisfatto…".