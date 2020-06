Tacchinardi, a TMW, parla di Sarri: "Mi aspettavo qualcosa di diverso da Sarri? Ha avuto tanto tempo a disposizione per registrare ciò che non andava, invece la Juventus non è stata all'altezza. Evidentemente c'è da capire cosa non funziona, da fuori è difficile da dire ma forse c'è qualcosa che non va dentro lo spogliatoio. Le partite puoi perderle, ma l'involuzione della squadra non la capisco. E' inspiegabile. In partita, col passare del tempo, sembra quasi che la squadra si sia intristita".