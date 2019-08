Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato dei bianconeri in vista dell'esordio in campionato ai microfoni di Radio Sportiva: "C'è qualcosa che non mi sta convincendo. La Juventus non è in alto mare, ma sta ancora cercando l'abito giusto. La Juve ha tanti giocatori che vogliono tenere la palla tra i piedi per tanto tempo, mentre il gioco di Sarri è molto veloce. Sono sicuro che questa cosa verrà limata, perché il tecnico è bravissimo e c'è ancora tempo per lavorare. Chi parte? Si tocca la problematica della Juventusa rombo: come farla giocare. In base a questo si fa il mercato in entrata e in uscita. Se giocherà , Sarri dovrà avere la forza carismatica di andare a dirlo a Cristiano". Poi ancora: "L'ambiente Juve ti mette tantissima pressione. Adoro Sarri, è uno dei top a livello mondiale, ma ha l'obbligo di continuare a vincere, questa volta attraverso il bel gioco. Mi piacerebbe se Sarri riuscisse a vivere questa avventura alla Juventus in maniera serena. Ho fiducia, è un allenatore super preparato, è pronto".