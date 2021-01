Alessio Tacchinardi duro con la Juventus dopo il ko contro l'Inter: "Se ci sono dei dubbi è più difficile. La prima cosa da fare è trovare la chiave per Ronaldo, non mi è piaciuto il suo sorrisetto dopo lo 0-2 contro l'Inter - ha detto a La Gazzetta dello Sport - L'ho interpretata come una smorfia sarcastica, di resa. I giocatori top con i quali ho giocato io, come per esempio Ibrahimovic, trasmettevano felicità e grinta, ma anche tensione. Certo che si può perdere, ma non così. Non è da Juve. Ora si è accesa una spia rossa per l'allenatore e la società, bisogna spegnerla subito in Supercoppa contro il Napoli, altrimenti la situazione diventa delicata. Ramsey e Rabiot sono arrivati per fare un salto di qualità che non c'è mai stato, Arthur ha giocato poco e Kulusevski ha bisogno di giocare di più. Nella Primavera dell'Atalanta ha giocato anche interno di centrocampo, potrebbe provarlo al posto di Rabiot".